Züleyha, Tierra Amarga: avances del vengativo capítulo de este miércoles 20

miércoles, 20 de octubre de 2021 00:00

Este miércoles, las peleas estarán a la orden en "Züleyha Tierra Amarga", en el capítulo de este miércoles a las 17:45 hs. en Telefe. La venganza de Sermin suma un nuevo capítulo, esta vez alentada por una amiga con intereses especiales.

"Todo el mundo sabe que mi padre y mi tío unieron esfuerzos para poder fundar esta compañía. Todos en Cucurova lo saben pero parece que lo han olvidado. Pero aquí estoy para recordárselos. Lo ven. Esta es la noticia que se imprimió en los periódicos", dijo Sermin al irrumpir en la fiesta de aniversario de la empresa. Mostrando un diario, logró desatar el escándalo.

"Al día siguiente, el episodio sale en la prensa. Parece que a la familia Yaman les arruinaron la noche", relata Behice a su sobrina Müjgan. "¿Pero qué hizo esa mujer? ¿No sabía que la familia Yaman terminaría por echarla?", destacó la doctora.

"Claro que es una tonta, Nunca lo pensó. La verdad es que Sermin siempre ha sido así. Siempre está ocasionando problemas. ¿Por qué ir a un lugar donde no te invitaron? No debes hacerlo si no te invitaron. Quédate dónde estás", señaló quien alentó a la mujer a reclamar "por lo suyo".

Es que Hatice la llevó a la fiesta. "Al menos, por cortesía debieron haberte invitado", le insistió a Sermin. "Tú crees que yo tengo derecho a estar ahí", le preguntó. Y Hatice siguió con sus argumentos: "¿Tu padre fundó esa compañía junto a su hermano, ¿verdad? Tu padre también se esforzó por esa compañía. Trabajó e invirtió dinero. Recuerda, estás en tu derecho. No lo olvides".

Así fue como la exesposa de Sabbahatin se expuso a encender aún más la mecha de la discordia. ¿Qué intención tendrá?

En tanto, en el día después, Demir quiere saber cómo doblegarla. "¿Dónde consigue dinero para vivir? Hicimos que embargaran sus cuentas", habla con su madre Hünkar.

"Bueno, Sabbahattin le pasa una pensión", le contesta. "Esa pensión no es suficiente. Seguro tiene otros recursos", asegura él. Aunque su madre quiere desviar la atención, su titubeo sobre si Hatip le da dinero hace que el empresario se convenza. ¿Qué hará para vengarse?