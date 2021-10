Hercai: avance del capítulo de este miércoles 20 de octubre

miércoles, 20 de octubre de 2021 00:00

Hercai, la novela turca que cautiva en las siestas por Telefe, transita momentos muy tensos. Miran está convencido que quiere a Reyyan con él y no parará hasta revertir el daño que le hizo.

Este martes se enfrentó a Gönül tras conocer que ella le mintió culpando a Reyyan de su herida en el vientre con el arma blanca. Sin embargo conoció que todo fue un engaño y eso no se lo perdonó. En medio de la bronca la agarró del cuello para acabar con su vida pero la familia Aslanbey se interpuso y lograron salvarla.

Este miércoles, la ficción turca atravesará momentos muy tensos cuando él decida ir a buscar a quien considera su amada. Es que al ir hasta la mansión Sadoglu verá cuando Reyyan sale de la misma para arrojar el anillo de casada que él le colocó a la fuerza. Luego Miran lo tomará y guardará. "No me iré de acá hasta que ella salga por esa puerta", aseguró el galán.

Al día siguiente, ambos estarán cara a cara. Es que él saldrá a su encuentro a pocos metros de la mansión Sadoglu y le pedirá hablar para arreglar las diferencias. En ese momento ella volverá a resistirse pero él no se dará por vencido. "Que ese anillo lo use quien te pertenece", le lanzará la joven a lo que él apuntará a ella: "vos me perteneces".

Sin embargo, saldrá la confesión más esperada. Reyyan le dirá que sabe que la esposa de él es Gönül y que es a ella a quien le pertenece ese anillo que una vez él puso en su dedo valiéndose del amor de ella.

Pero cuando ella se va, vendrá la revelación menos esperada de él. Se lo dirá a Firat y dejará al descubierto sus sentimientos para con la chica que alguna vez buscó vengarse.