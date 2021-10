Se separaron Wanda Nara y Mauro Icardi y las redes se llenaron de memes

domingo, 17 de octubre de 2021 00:00

"Me separé", confirmó Wanda este sábado por la tarde después de lo que debe haber sido una jornada explosiva en la mansión Icardi. Es que horas antes del escándalo todo parecía normal, e incluso ella lo había ido a alentar al Parque de los Príncipes.

Sin embargo, con un enigmático mensaje en sus historias de Instagram, la empresaria dio a entender que todo se dio por una tercera en discordia: "Otra familia más que te cargaste por zorra!", publicó.

Otra particularidad es que subió el mensaje, lo bajó y lo volvió a subir. La primera vez que lo posteó, ya había dejado de seguir en las redes a su marido. Lo dio de baja, lo volvió a seguir a Mauro, y lo resubió.

Con la gente siguiendo las idas y vueltas como si se tratase de una novela, las redes, en especial Twitter, se inundaron de memes:

LOS ABOGADOS DE WANDA AHORA pic.twitter.com/XNIumgQiUX — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) October 16, 2021

Wanda "Otra familia más que te cargaste por zorra.'



- Ana Rosenfeld pic.twitter.com/IQWQfGwpf5 — Lala? (@_Lalarrabalera) October 16, 2021

Yo viendo el escándalo Vicuña - China Suarez - Pampita en 2016 / Yo viendo el escándalo Icardi - China Suarez - Wanda Nara en 2021 pic.twitter.com/OEZXm6BNVX — J u l i e t a uD83CuDF83uD83DuDC7BuD83EuDDD9uD83CuDFFB??? (@SoySopita) October 16, 2021

wanda nara en estos momentos pic.twitter.com/3MKqMYew8l — cartonero (@flanchota) October 16, 2021

Los abogados d familia de Wanda, China Suarez, Pampita, Vicuña y Cabré tratando de coordinar las navidades y las fiestas de los hijos q tienen. pic.twitter.com/lLCRuSyMC8 — Tartu (@TartuTV) October 16, 2021

icardi dandose cuenta que wanda es su manager pic.twitter.com/w8oJQ1PigM — cornulda (@cornulda) October 16, 2021

QUE PASÓ CON WANDA LA CHINA E ICARDI NO ESTOY ENTENDIENDO NADA pic.twitter.com/VJnbv5y9Pr — guido (@guidomart1n) October 16, 2021

Que no entendés? Te lo resumo:

-Vicuña se separó de la China por Wos

-Wanda se separa de Icardi por la China

-Antonella odia a Wanda

-Wos saca nuevo disco

-La chiva no quiere salir de ahí pic.twitter.com/uxWV0432Va — Trompas de falopa (@de_falopa1) October 16, 2021

Estudiar// investigar el quilombo de Wanda Nara pic.twitter.com/7512U2FilN — uD835uDC80uD835uDC96uD835uDC8DuD835uDC8AuD835uDC82uD835uDC8FuD835uDC82 uD83DuDCAB (@CataliniYuliana) October 16, 2021

Mauro Icardi cuando se acordó, que Wanda Nara es su representante uD83EuDD23 pic.twitter.com/YzmU048Ghe — Chester Bosch (@chester_bosch) October 16, 2021

Mauro Icardi se garcho a la China Suarez CON WANDA TATUADA EN EL BRAZO, ese tipo dejo los codigos en la placenta!! pic.twitter.com/KzqcMhbzFv — Soy chica 13 ? (@maIisima) October 17, 2021

yo no entendi bien la película wanda sabía que L gante le tendia una trampa? pic.twitter.com/KLughm3A7e — pechito devecchiuD83EuDD43 (@cometadevecchi) October 17, 2021

¿Cuántos pibes suman las familias emsambladas de Wanda, Icardi, China, Pampita, Vicuña, Cabré et all? Para los cumples van a tener que alquilar Uruguay. — esteban rafele (@estebanrafele) October 16, 2021

Buen momento para recordar que Icardi tiene tatuado el nombre y LA CARA de Wanda Nara. pic.twitter.com/kqGw77gLuC — Lucas (@vacomotrompada) October 16, 2021

Estoy esperando que Wanda Nara empiece a ventilar pic.twitter.com/gReuJgDPzQ — Daniela (@Cronopia0) October 16, 2021

Por qué señalan a la China Suárez como la amante de Mauro Icardi

No hay ninguna evidencia firme, por ahora todo es circunstancial y el rumor surge a través de las interacciones que tuvieron los tres personajes en el último tiempo a través de las redes.

Hace pocas horas, Wanda le había dado "like" al último posteo de la China Suárez, pero ahora ya no la sigue más en Instagram, al igual que a Mauro, a quien finalmente volvió a dejar de seguirlo. Por parte de Mauro, él todavía sigue a su esposa, pero también eliminó a la ex Casi Ángeles. En cuanto a Euge, no sigue a Icardi pero sí a Wanda.

¿Te perdiste?: Icardi sigue a Wanda, la China sigue a Wanda, Wanda no sigue a ninguno de los dos, pese a que horas antes los seguía a ambos.