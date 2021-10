Wanda confirmó que se separó de Icardi y posteó: "Otra familia que te cargaste por zorra"

sábado, 16 de octubre de 2021 18:06

Desde hace unos meses se comenzó a especular con una posible crisis en el matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, sin embargo, no había habido un cambio aparente de manera pública.

Este sábado todo cambió cuando la rubia decidió publicar un enigmático mensaje a través de las historias de Instagram. "Otra familia más que te cargaste por zorra!", es todo lo que puso en el mensaje con un fondo negro y letras blancas.

El posteo que subió, eliminó y volvió a subir Wanda.

Otra particularidad es que subió el mensaje, lo bajó y lo volvió a subir. La primera vez que lo posteó, ya había dejado de seguir en las redes a su marido. Lo dio de baja, lo volvió a seguir a Mauro, y lo resubió.

El mensaje que envió a @chismedeker confirmando su separación.

Por si había quedado alguna duda, la propia empresaria confirmó su separación por privado a la cuenta de Instagram @ChismesDeker, desde donde mostraron la captura en la que solo se podía leer la leyenda: "me separé".

Por qué señalan a la China Suárez como la amante de Mauro Icardi

No hay ninguna evidencia firme, por ahora todo es circunstancial y el rumor surge a través de las interacciones que tuvieron los tres personajes en el último tiempo a través de las redes.

Juariu compartió la captura en la que se ve que Wan no sigue a Euge.

Hace pocas horas, Wanda le había dado "like" al último posteo de la China Suárez, pero ahora ya no la sigue más en Instagram, al igual que a Mauro, a quien finalmente volvió a dejar de seguirlo. Por parte de Mauro, él todavía sigue a su esposa, pero también eliminó a la ex Casi Ángeles. En cuanto a Euge, no sigue a Icardi pero sí a Wanda.

Pero hace pocas horas Wanda le había dado un like a la actriz de Argentina, Tierra de Amor y Venganza.

¿Te perdiste?: Icardi sigue a Wanda, la China sigue a Wanda, Wanda no sigue a ninguno de los dos, pese a que horas antes los seguía a ambos.