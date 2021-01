"Emocionada": Vicky Xipolitakis llega a la conducción de un exitoso programa

jueves, 7 de enero de 2021 19:39

Vicky Xipolitakis transitó meses complicados debido a la separación de su esposo, el empresario Javier Naselli y le llegó la propuesta de cocinar en Masterchef Celebrity. Lo cierto es que la Griega está en semifinales, coquetea con el jurado Germán Martitegui y ahora, celebra que seguirá teniendo trabajo.

Es que será parte de "Minuto para ganar", junto a su gran amigo Marley y las desopilantes y carismáticas Lizy Tagliani y Flor Peña. Es decir, el conductor se rodeó de tres grandes amigas. "Muy feliz y emocionada de empezar esta nueva etapa junto a ellos @marley_ok @flor_de_p @lizytagliani ❤️ Nos vemos pronto #MinutoParaGanar por @telefe", destacó Vicky en Instagram y sus seguidores la felicitaron.

Es que ella siempre demostró que le gusta trabajar y siempre estuvo embarcada en distintos proyectos. Su gran motivación es su hijo Salvador, por quien se ha emocionado en el reality de cocina, agradeciendo seguir en competencia.

¿Nos sorprenderá en la conducción?

Belu es Vicky

Este miércoles, Vicky Xipolitakis y Belu Lucius cumplieron su promesa y aparecieron en MasterChef Celebrity una vestida de la otra. Sí, la modelo e influencer se cambiaron de ropa y más allá de sólo ser un divertido momento, llegaron su imitación durante todo el programa y causaron furor entre sus compañeros.

El conductor Santiago del Moro le preguntó hace unos días a Lucius por qué usaba camisas con mangas anchas y fue entonces que surgió que si seguían en competencia, intercambiarían vestuario con "La Griega". Y lo cumplieron. Sin embargo, la polémica se desató después al analizar las imitaciones de cada una y preguntar si en realidad fue broma o se trató de una burla.

Fue el embajador de MasterChef, Marcelo Polino, quien analizó las situaciones de ambas participantes en Flor de Equipo y adelantó lo que Belu le reveló respecto a la noche en el programa de cocina.

"Chicos, el programa de ayer fue una cosa espectacular, ahora lo que no se vio es cómo Vicky trajo eso y cómo es que me fue, porque hacía dos días que yo me quería disfrazar de Vicky", señaló Lucius en medio de un video exclusivo. Mirá completa su confesión: