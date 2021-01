"Hoy estreno", Sole Pastorutti promocionó sexy su gran noche

jueves, 7 de enero de 2021 15:13

Llegó una gran noche para la querida cantante Soledad Pastorutti y a sólo horas de volver al escenario, apostó a una publicación en sus redes sociales junto a una imagen sexy para la promoción. Se trata de la fotografía que se usó como portada de su nuevo trabajo "Parte de Mi", que esta vez subió sola para luego acompañarla con el banner.

Sole se presenta este 7 y 8 de enero en el Teatro Luxor y como ya es costumbre, una vez más eligió compartir la previa con sus seguidores a quienes les mostró cómo vive los momentos antes de volver al escenario.

La mañana comenzó temprano para la cantante, quien se mostró viajando tranquila en su auto con lentes de sol y muy buena vibra. Ayer ya había subido un video entrenando al ritmo de la música, preparándose "para Carlos Paz. Gracias a mis amigos de La Casa del Fitness @lcfargentina por la cinta #Fitage que acompaña mi cuidado de la salud", escribió "La Sole".

"Duela lo que nos duela"

Soledad Pastorutti no puede evitar emocionarse al recordar que hace sólo un año estaba viviendo la temporada de festivales. La pandemia marca otro escenario en 2021 pero lo importante es que su encuentro con el público se va a dar.

En Twitter escribió: "Hoy tuve un lindo encuentro con medios de todo el país... el primero del 2021!!! En 3 días comienzo la temporada en #CarlosPaz con #ParteDeMí en el Teatro Luxor, también tendremos un encuentro el 23 de Enero en el Anfiteatro Municipal de #Rosario... A dónde nos vemos???".

En parte de la entrevista, señaló a los periodistas con los que mantuvo una suerte de conferencia de prensa virtual. "Me han hecho muy feliz porque más allá de que no están los festivales siento que, por lo menos, hacemos como qué. Y me hace sentir súper bien. Arrancamos el año de otra manera. O nos encontramos en Carlos Paz o en Rosario o cuando esto, por favor, se termine", destacó.

"Vayamos con alegría, como decía Horacio Guarany, con fe, con esperanza. Es una obligación ser feliz, aunque nos duela lo que nos duela. Hay que seguir; como sea hay que seguir adelante", sentenció. ¡Grande, Gringa!