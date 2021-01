Insuperable: Vero Lozano mostró lo más sexy del verano

jueves, 7 de enero de 2021 18:23

¿Será Diego Ramos? La respuesta es no. Vero Lozano encontró al más sexy del verano y no es el panelista de su programa. En historias de Instagram lo captó en el momento justo y hasta le puso música al momento.

Al ritmo de "Im too sexy" de Right Said Fred enganchó a su fiel amigo Copito Lozano con un par de lentes de sol y una pose y actitud que son todo. El perrito es su sombra en "Cortá por Lozano" y cada vez más famoso por su docilidad. Sino no podría haber superado la decisión de su "mamá humana" y sin embargo, se lo nota de diez.

Es que Vero Lozano sumó dos nuevas perras a su familia, que fueron rescatadas por una asociación y tienen una nueva oportunidad de ser y hacerlos felices a ella, a su hija Antonia y a su pareja, el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez.

Sumó a Beba, una caniche que se incorporó muy bien a la manada y llegó a Vero gracias a la misma agrupación rescatista que le entregó a Luna. "Hola Luni" se la escucha decir en un breve video en sus historias de Instagram en el que presenta a la cachorrita que fue confiada a la conductora por @loshermanospaticorti, una organización dedicada a rescatar perros del maltrato y el abandono. Luna y Beba son ahora las hermanas de Copito Lozano, Chopper y Ella.

La adopción de Luna había levantado polvareda. Es que se dio a conocer horas antes del tratamiento y aprobación de la ley de Interrupción Legal del Embarazo, proyecto que Lozano apoyó desde el principio. Muchos seguidores le cuestionaron que adoptara una vida animal y defendiera el aborto. Ella no hizo referencia a los cuestionamientos.

Es conocida la labor de Vero en favor de los derechos de los animales, sobre todo de los callejeritos. "Adoptá, no compres", fue el lema que sumó la conductora.