¿Vuelve al Cantando? Tyago Griffo no tiene coronavirus

martes, 5 de enero de 2021 14:33

Tyago Griffo no tiene coronavirus. Así lo confirmó el cantante tras someterse a un hisopado este martes en la mañana. El "bombito" estaba como sospechoso de covid-19 después de que su madre, Gladys "la Bomba Tucumana", diera positvo este fin de semana. Por este motivo quedó fuera de las ultimas instancias del Cantando 2020-2021 (El Trece)

"Mi hijo dio negativo", comenzó confirmando este martes la cantante en Los Ángeles de la Mañana, LAM, y señaló que lo que ella está viviendo "es muy feo, por favor que la gente se cuide. Es horrible".

Luego desde la producción se comunicaron con Tyago para profundizar el adelanto que había dado Glayds y él lo confirmó. "Hace un ratito salí de hacerme el hisopado y gracias a Dios y la Virgen me avisaron que dio negativo", señaló vía telefónica.

El joven se sometió al hisopo por garganta y a las pocas horas le dieron el resultado de "no detectable" de covid-19, con lo cual no hará falta que permanezca aislado y podrá reintegrarse a trabajar.

"Estaba con este fantasma de miedo a lo desconocido, de cómo puede a uno llegar a afectar el virus. Otra cosa no porque estaba sin síntomas, no me siento enfermo ni en estos días, estaba tranquilo", señaló Tyago quien indicó que esta misma mañana le avisaron del resultado.

Con este contexto ya está listo para volver al certamen de El Trece pero será sin su madre. Por eso está a contrarreloj para conseguir una pareja y empezar con los ensayos ya que este miércoles es su actuación en el concurso.

"Me hubiera gustado cantar con Pablito Ruiz. Anoche estuvimos viendo el programa haciendo el aguante a Lisa y Mariano. Con ella no tengo problema, es una gran cantante", finalizó el joven listo para volver a la pista.

Este lunes en la gala de eliminación, Pablo Ruiz quedó afuera del certamen después de no convencer al público ni al jurado y quedar en un mano a mano con Lisa quien representó a Gladys "La Bomba Tucumana". La decisión del público fue 53% a favor de "la Bomba" y "el Bombito" para que continúen en el programa.

"Quiero agradecer a todos ustedes, al jurado, a la Flia, a la gente de maquillaje, vestuario", destacó Ruiz al despedirse.

De esta forma ya están conformadas las 7 mejores parejas del Cantando 2020 y todo se perfila para que el 13 y 14 de enero se desarrollen las jornadas de semifinales. El 15 será la gran final.