Lizy Tagliani denunció un hecho vandálico en el estacionamiento: "escracharlos me da cosa"

martes, 5 de enero de 2021 11:02

Un hecho vandálico vivió Lizy Tagliani durante la noche de este lunes en el barrio donde vive. Desconocidos ingresaron a la playa de estacionamiento e hicieron una serie de acciones que luego la actriz compartió en su cuenta de Instagram.

Según su relato en Instagram, personas que aún no fueron identificadas vaciaron los matafuegos y los baldes de arena en los autos, dejando un escenario impensado para un barrio residencial.

En el posteo compartió un video que muestra precisamente cómo quedó todo el piso blanco producto del polvo del matafuegos y los autos sucios. Las imágenes las acompañó con el siguiente texto: "En mi barrio entraron los chicos al estacionamiento a divertirse vaciaron los matafuegos y los baldes de arena en los autos somos únicos o hay peores? Jaaa buen martes".

Entre los mensajes, una persona invitó a Lizy a buscar los registros de las cámaras de seguridad y escrachar a quienes hicieron todo eso en el estacionamiento y en los autos. Sin embargo ella confesó que no lo haría: "no sé. Escracharlos me da cosa. Yo fui pendeja y cebada destruía el barrio, pero con un diez por ciento de esos padres como mi mamá ya te aseguro que nunca más lo hacen".

Minutos antes, Lizy compartió otro posteo que en un principio no se vincularía al hecho vandálico pero que cobra un valor más fuerte en sus palabras después de que compartió el video anterior. Con humor reveló que duerme "armada" "porque el ataque nocturno es feroz". Ese posteo la muestra a la morocha recostada en la cama, en ropa interior.

"Buen dia buen martes para todos, aca se duerme armada (ojo no soy responsable de sus pensamientos) off y raid,,, porque el ataque nocturno es feroz jaaa", señaló en el texto que compartió en Instagram.