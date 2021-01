Wanda Nara: "ser Argentino es un Orgullo y poder recorrer mi País es una elección"

martes, 5 de enero de 2021 12:22

Fueron unas vacaciones soñadas. La pasó hermoso en familia y con plena conexión con el campo y la tierra. Sus días en Argentina le llenaron el alma y le generaron gran emoción que ella no dudó en mostrarla en sus redes sociales. Wanda Nara volvió a Europa tras compartir unos días en San Martín de los Andes, donde vive su hermana Zaira.

La modelo estuvo unos días en contacto con la naturaleza haciendo vida campestre, entre fogones y cabalgatas que fue compartiendo en su cuenta de Instagram. Allí mostró su vestuario a tono y cómo disfrutaban de manera intensa cada segundo sus niños junto a sus primitos.

“En el país mas hermoso, recorriendo los lugares más increíbles que tiene Argentina y viviendo las vacaciones preferidas de mis hijos, naturaleza y familia”, publicó Wanda en una de las ocasiones, feliz de recibir el 2021 allí. Sin embargo después del brindis y de desayunar en familia, tuvieron que emprender el regreso a Buenos Aires para volar a Francia, donde Icardi debió reintegrarse a los entrenamientos del Paris Saint Germain.

Foto: @wanda_icardi

Este martes, Wanda volvió a publicar un posteo recordando sus afectos en la Argentina y el amor que le tiene a esta tierra, además de "orgullo". El posteo lo hizo en la mañana y en una hora sumó más de 33 mil Me Gusta. Pero lo particular de la publicación, a diferencia de otras ocasiones, no fue ella ni su familia sino que tuvo como única protagonista a la bandera nacional, celeste y blanca, flameando en medio del campo.

El posteo que acompañó con esa foto hace referencia a sus "raíces": "Recuerda tus raíces, por que indican donde comenzaste a ser quien eres 🇦🇷.. Orgullosa de mi País .. de su gente tan auténtica,sincera ,espontánea y solidaria".

"Ser Argentino es un Orgullo y poder recorrer mi País es una elección que deberíamos optar todos. Tenemos los paisajes más hermosos del mundo ,con los seré más cálidos esperando recibirnos de la manera más auténtica y autóctona", agregó.

Luego confesó que recorrió "muchas partes del mundo pero las Provincia Argentinas" le "dejaron un crecimiento interior, de emociones y valores que no te dan otros lugares". "Me encanta transmitirles a mis hijos Italianos", finalizó el posteo invitando a sus seguidores a decir qué punto de la Argentina le gusta más.

Luego en un comentario que le dejó una seguidora expresó: "amo esta comunidad que me sigue me escribe y me acompaña siempre ❤️ son los mejores".