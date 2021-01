Rocío Marengo ninguneó a MasterChef 2: "no lo voy a ver porque no me gustan las novelas"

sábado, 23 de enero de 2021 20:07

Rocío Marengo venía de consagrarse como cocinera en MasterChef Chile e ingresó al reality argentino con las mismas expectativas. Sin embargo, nunca encontró el rumbo y muchas veces generó tensión en el estudio con sus actitudes.

A mitad del certamen quedó eliminada y tras el repechaje consiguió volver a entrar, solo por pocos programas ya que sus platos no conquistaron al jurado. Por otro lado, fue una de las ausentes en la gran final en la que se coronó Claudia Villafañe y aseguró que se debió a que la pasó muy mal en el ciclo de Telefe.

“Sufrí un montón en MasterChef Celebrity, no me gustó, no la pasé bien. Lamento mucho haber tenido que pasar todo por eso. De hecho, por eso elegí ni ir a la final, porque fue un lugar donde yo no estuve cómoda. Se dijo que estaba en Miami, pero yo viajé unos días después de la final. No fui porque la pasé muy mal y me maltrataron. Por algo yo me callé”, aseguró en diálogo con Ciudad.

Telefé ya está trabajando en la segunda edición del programa ya que el rating los acompañó durante todo el año. Consultada sobre esto, la Marengo ninguneó el formato. "Cuando vuelva de mis vacaciones tengo la propuesta de seguir trabajando en 'Bienvenidos a bordo' con Guido Kazcka, así que voy a estar en El Trece. No sé si iremos al mismo horario. Así que no, ni loca veo ' MasterChef Celebrity 2' porque no acostumbro a ver novelas", concluyó filosa.

Coronavirus otra vez

Sol Pérez dio positivo en coronavirus y tras varios días sin hacer algún tipo de publicación en sus redes sociales, en las últimas horas posteó una foto en la que muestra cómo se recupera del Covid-19, aunque confirmó que aún no recibió el alta.

Lejos de mostrarse en una cama, la conductora optó por la bikini violeta, una de sus preferidas y al lado de la piscina salió al sol y no dudó en aprovechar el momento para una sexy sesión de fotos. "Recuperándome de a poco, ayer ya volví a entrenar", aseguró la rubia.

Según publicó ambito.com Sol Pérez dio positivo de coronavirus y puso en jaque a la producción de MasterChef Celebrity 2, ya que a raíz de su caso trascendieron más nombres de las figuras que formarán parte de la competencia.

En esos talleres también participaron la actriz Carmen Barbieri fue internada con un cuadro de neumonía en la clínica Zabala, de esta capital, tras contagiarse de Covid-19. Georgina Barbarossa, por su parte, estuvo allí pero ya se sometió a un test dos veces con resultado negativos.