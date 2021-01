Hecho a mano, la exclusiva pieza que usó Germán Martitegui en la final de Masterchef

miércoles, 20 de enero de 2021 00:00

El jurado más polémico pero que supo enamorar al público en la primera edición de Masterchef Celebrity Argentina, Germán Martitegui, se lució con increíbles devoluciones sobre los platos de Claudia Villafañe y Analía Franchín, que demostraron sus conocimientos en lo gastronómico además de la admiración a las participantes.

Sin embargo no fue en lo único que el chef profesional brilló, sino además en el look que usó y un raro pero llamativo accesorio que supo lucir a través de la pantalla. Se trató de un prendedor de la forma de una abeja, de una reconocida marca.

En agradecimiento, la representante de la firma que se caracteriza por producir objetos de diseño, compartió una imagen en la que reveló que el accesorio que usó Martitegui es una pieza hecha a mano. Si bien no trascendió el material, el prendedor mostró características como ser de un color plata brillante que resaltó en el negro saco de Martitegui. ¡Todo un galán!

"No lo supe jugar": la confesión de Claudia Villafañe tras ganar Masterchef Celebrity

Claudia Villafañe sigue disfrutando de las repercusiones de ser la gran ganadora de Masterchef Celebrity, en su primera edición y en "Cortá por Lozano" contó que siempre fue fiel a mostrarse como es.

"Soy eso, lo que se vio. No soy de la tele; no soy actriz. No sé inventar un personaje. Estaba en un reality pero no lo supe jugar como otros compañeros porque no es lo mío. Me mostré tal cual soy. Si tenía ganas de llorar, lloraba y si tenía ganas de reír, me reía. Si tenía ganas de hablar, hablaba y si tenía que ayudar a un compañero, lo hacía sin pensar que eso me podía perjudicar porque era un compañero que estaba jugando contra mí", destacó la Tata en el living de Vero Lozano.

"Me salió esa mamá de adentro. Soy así en mi vida. Además, me han llamado todos Tata", señaló y recordó que su nieto Benja le puso ese apodo y sus amigos, quienes también la llaman así le preguntaban por qué se referían a ella de esa manera tan personal. "Todas esas cosas te llegan un montón y los chicos miraron muchísimo el programa. Ahora me pasa que voy por la calle y me dicen: "Tata, ¿me puedo sacar una foto con vos? Eso me pone muy feliz", destacó asombrada aún de la llegada del programa.

"Fue un producto bonito y para toda la familia. La gente elige", marcó Vero Lozano.