Sorpresa: mucho amor entre Cristina Pérez y Marley

jueves, 21 de enero de 2021 18:30

Cristina Pérez disfruta de sus vacaciones de la conducción de Telefe Noticias y mantiene contacto con sus fans a través de Instagram, con los que compartió algunos momentos de su descanso. Este jueves, todas las miradas se las llevó con un traje de baño de corte irregular color turquesa que lució en la playa.

El famoso que no resistió dejarle su mensaje fue Marley. "Diosa" destacó el conductor de "Minuto para ganar" y de "Por el mundo en casa". La respuesta de Cris no se hizo esperar: "@marley_ok love total for you Aleeee ❤️".

Esto llamó la atención de los fans de Cristina, que calificaron al conductor de "picarón" y "presumido"... ¿Será? Lo que sí quedó en evidencia es que la periodista está bellísima y ella misma comparte que le gusta hacer ejercicio físico para mantenerse saludable. ¿Habrá encuentro con Marley tras su regreso al canal? Mmmm...

Rodolfo Barili: playa y amor

Rodolfo Barili disfruta de sus vacaciones y de su familia ampliada que integran sus dos hijos y el pequeño Lao, de su pareja Lara Piro. Semanas atrás, el conductor mostró que este año ya viene diferente para ellos ya que él le propuso casamiento.

Mientras disfrutan de sus últimos días de descanso en la playa, el conductor de Telefe Noticias hizo un emotivo posteo: "Así, siempre. Dónde sea. Pero así. Sonriendo. Confiando. Creyendo. Riendo. Soñando. Soñándonos. Los dos. Los cinco. Encontrarte cambió mi vida. Soy feliz de tenerte a mi lado, de caminar a tu lado. De acompañarnos. No importan las tormentas cuando estamos seguros de haber hallado nuestro puerto. Te amo @lara.piro Tanto como inconmensurablemente. Soy feliz y amo que lo sepas".

Su amigo "Chino" Leunis fue uno de los famosos en reaccionar y elogiar la foto de la pareja en la que él agregó: "acá o allá. Donde sea. Pero así juntos. Nosotros siempre". ¡Un romántico!