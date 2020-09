Esmeralda Mitre: "el día que te quieran robar todo lo que tenes podrás ponerte en mi lugar"

martes, 29 de septiembre de 2020 00:36

Con lágrimas en los ojos y quebrada. Así se mostró Esmeralda Mitre en la noche de este lunes en el Cantando 2020. La mediática entró eufórica y alentando para que todos se pusieran a bailar en la pista pero con el correr de los minutos terminó sumida en un fuerte estado emotivo que no pudo contener.

La participante se quebró ante las cámaras al momento de confesar el motivo por el que no salió a la pista la semana pasada, cuando tenía fecha de presentación. En la ocasión aseguró que una situación particular la llenó de estrés durante la mañana y eso desencadenó un brote de alergia que la afectó su salud.

"Tengo alergia, soy muy fuerte pero se me cierra la glotis y va cambiando. Lo que más alergia me trae es el estrés", comenzó relatando Esmeralda quien señaló que lo que le pasó "no lo iba a contar" pero la situación la superó.

"Se me empezó a deformar la cara, se me hinchó el labio, un ojo y me trajo náuseas. Me quedé pálida y me mandaron a mi casa", enumeró lo que le pasó y agregó: "estaba dispuesta para cantar. En mi vida falté a una función".

Posteriormente trajo a la memoria a su papá y una situación que le tocó vivir cuando interpretaba una obra en el teatro Alvear. En aquel entonces, según lo narrado, recibió un llamado de su papá con una situación de delirio. "Él estaba entubado y entró a un coma", confesó.

Por otro lado, confesó qué la llevó a esta alergia e indicó que fue una situación de estrés por algo que le había pasado horas antes. "Por tener una guerra que no quiero tener (...) si no quiero esconder bienes qué quiere decir eso", expresó sin dar detalles a qué situación se refería y luego le dijo a los conductores: "el día que te quieran robar todo lo que tenes podrás ponerte en mi lugar".

En ese momento no contuvo las lágrimas y se quebró en plena reflexión. Ante esto, Ángel acotó que "es un tema que la pone mal porque su papá, yo lo viví, sufrió mucho, estaba trasplantado, grande, tuvo muchas dolencias en este tiempo".

Luego retomó la palabra Esmeralda y confesó que la emociona "que se haya ido y esté en paz".