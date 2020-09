Oscar Mediavilla sobre un incidente en la cama con Patricia Sosa: "soy caliente de por sí"

martes, 29 de septiembre de 2020 01:14

"Soy caliente de por sí". Con esas palabras, Oscar Mediavilla confesó cómo es en la relación que tiene con Patricia Sosa. Ambos están juntos desde hace cinco décadas y si bien hubo un par de años que estuvieron separados con un divorcio de por medio, la unión de los dos es muy fuerte... y apasionada.

El fin de semana, Patricia contó una anécdota en la cama con Oscar en Podemos Hablar, PH, (Telefe) y ahora este lunes él decidió dar su punto de vista sobre cómo fue esa divertida situación. Su confesión fue después de que participara de una clase de zumba con Augusto Buccafusco, la pareja de Paula Trápani en el Cantando 2020 (El Trece).

"La clase de zumba me genera una cosa relajada. Yo lo escucho y ya me paro. Es algo que me surge", confesó Mediavilla al momento de puntuar a la pareja que acababa de cantar. Luego agregó: "me voy de acá, siempre pongo zumba en la camioneta y los otros días escuché un tema que me maravilló y me bajé de la camioneta a bailar".

En ese momento Ángel de Brito le pidió que contara la anécdota que su mujer había relatado en otro programa y que se había convertido en viral el fin de semana.

Con una risa que no ocultó, Oscar relató que "en un momento yo me acerqué y ella no se acercó". "No me dio bola, me doy vuelta para dormir, estaba tan al borde la cama y me caí. Ella me agarró y se quedó con el calzoncillo en la mano", dijo entre risas.

"Son accidentes, de un tipo como yo que soy caliente de por sí, le pone el corazón y enloquezco", finalizó el momento de la anécdota.

El sábado pasado, en Podemos Hablar, PH, Patricia Sosa confesó cómo fue ese incidente con la relación sexual frustrada y la caída de él de la cama. La cantante le puso todo el detalle a su relato e incluso fue acompañando con movimientos del cuerpo recreando cómo fue todo.

"Estaba mirando un peliculón y se pone cariñoso. Yo le decía que esperara porque estaba viendo la película. Eso es normal, 46 años que estoy con Oscar. Se enojó, agarró el celular y me tapó la pantalla. Le pedía que corriera el celular porque estaba mirando la película", recordó lo que pasó aquella noche.

Según el relato de Patricia Sosa, él se enojó, dio media vuelta en la cama, dejó el celular en la mesa de luz y apagó el velador. En ese momento ella se dio cuenta lo que estaba pasando y quiso buscar la reconciliación.

"Yo me quería amigar y le hago cucharita. Pero el estúpido se puso tan al borde de la cama, que se me cae. Entonces lo agarro del calzoncillo y se lo rompo", señaló.

La anécdota llenó de risas a los invitados de ese programa pero también a muchos espectadores.