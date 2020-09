Esmeralda Mitre apuntó contra La Nación: "me interesa transformar un diario que no está bien"

martes, 29 de septiembre de 2020 12:26

Esmeralda Mitre está al pie de una dura batalla judicial contra su familia por la herencia de su padre, Bartolomé Mitre, y en este camino reconoció que tiene metas a futuro, entre las que se encuentra hacer un cambio en diario La Nación.

La rubia brindó una entrevista a Los Ángeles de la Mañana, LAM, tras su paso por el Cantando 2020, y habló del momento que vivió en la pista, tras quebrarse al recordar a su padre.

"Lo que quería decir que estoy feliz que esté descansando en paz (...) Vengo de 2 años difíciles. Deseaba que se fuera", comenzó expresando en el móvil de LAM donde luego se explayó más para hablar del conflicto que la tiene enfrentada a la última mujer de su padre, Nequi.

"Ella no abrió la casa nuestra, todavía no pudimos entrar a la oficina de nuestro padre, no nos deja entrar. Eso está fuera de la ley", señaló Esmeralda contando que la justicia ya puso un veedor para el tema de la sucesión de las propiedades.

"No me autopostulé administradora. Se autopostularon mis hermanos y Nequi. La justicia falló a favor mio", destacó la participante del Cantando 2020 quien luego agregó: "la única que no quiso ser administrador de la sucesión fui yo".

A lo largo de la nota, Mitre volvió a repetir algo que expresó en la noche de este lunes en el Cantando 2020 y es la denuncia contra la familia sobre la fortuna de su padre que no estaría toda informada. "Estarían queriendo esconder los bienes", subrayó.

Luego destacó que antes con Nequi tenía una buena relación que incluso la llevó a ella a defenderla en el programa de LAM hace un tiempo. "En lo mediático, fue atacada en este programa, y fui a defenderla a capa y espada", señaló aclarando: "no voy a hablar mal de Nequi. Solo quiero entrar a mi casa".

Además expresó que quiere "que sean las cosas correctas, éticas" y puntualizó que "lo sentimental" ya pasó.

Por último se refirió a que cuando termine todo este problema judicial, le gustaría cambiar algunas cosas de diario La Nación: "me interesa transformar un diario que no está bien, no me interesan los puestos". "Se llama entrar por la puerta grande", finalizó.