Laura Novoa confesó que sufre un trastorno: "no quería quebrarme ni decir nada"

jueves, 24 de septiembre de 2020 00:00

La noche de este miércoles fue muy emotiva para Laura Novoa en pleno Cantando 2020. La actriz interpretó "La vida es un carnaval" de Celia Cruz y si bien su despliegue artístico no gustó, se generó una situación que invitó a abrir su vida y contar un trastorno que la afecta desde niña.

La participante ingresó a la pista con una enorme sonrisa, luciendo un vestido hermoso en rojo con lunares negros que todos alagaron. Sin mucha vueltas, desplegó en la pista el tema con un ritmo que no logró llevar acorde pero lo que más llamó la atención fue una alteración de la letra de la canción. En este contexto se olvidó la letra y el hecho no pasó desapercibido para el jurado.

Fue en este momento que la coach pidió a la actriz que confesara por qué le pasa esto no solo con este tema sino con todas las interpretaciones que le tocó hacer en el certamen. Fue ahí cuando Laura se abrió al jurado y al público y confesó que padece un trastorno desde chica que incluso le demoró la etapa de aprendizaje escolar.

"Sufro dislexica", confesó sin vueltas ante la mirada atenta del jurado y los conductores del programa. Luego agregó: "estoy haciendo un esfuerzo enorme, mundial. En el teatro es más fácil".

Posteriormente aclaró que sus coach le venía pidiendo que lo contara pero ella no quería: "me lo estaban diciendo hace un montón de galas y no quería contarlo".

Ante estas palabras, Nacha Guevara se vio sorprendida y reaccionó generando un aplauso de apoyo por el hecho de animarse a dar el paso de confesión. "Vos sos una persona muy privada, muy íntima, está bien que lo expreses", agregó-

"Ella no quería decirlo porque tenía miedo a ser juzgada por eso", aclaró la armadora.

Ante esto, Novoa dio más detalles de lo que le pasaba y se explayó en lo que le pasaba: "no puedo pensar y cantar al mismo tiempo, derecha, izquierda y todo lo que le pasa a los disléxicos y está todo bien".

La dislexia es una alteración de la capacidad de leer, por la que se confunde o se altera el orden de letras, sílabas o palabras. Algunos de los síntomas son el retraso para aprender a hablar y leer, y la dificultad para aprender nuevas palabras. La mayoría de los niños con dislexia puede salir adelante en la escuela con la ayuda de tutores o programas de educación especializada.

"No quería quebrarme ni decir nada. A los que tenemos capacidades diferentes nos es muy difícil el aprendizaje", finalizó Laura.