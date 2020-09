¿Crisis matrimonial? panelista de Cortá por Lozano, duerme separado de su mujer

miércoles, 23 de septiembre de 2020 16:30

Uno se fue a dormir en una cama separada de su esposa, pese a que lleva apenas 2 años de matrimonio. El otro quiere hacerlo pero no se anima. En ambos casos, la situación llegó al estudio del programa y generó un gran debate.

Se trata de Mauro Szeta y Paulo Kablan, ambos panelistas de Cortá por Lozano (Telefe), quienes llevaron al programa, lo que sucede en la intimidad de la habitación de ellos con sus parejas, Clarissa Antonini y Edith Garibotti, respectivamente.

Todo se dio a partir de un comentario que lanzó este martes Kablan quien expresó que le gustaría dormir en otra habitación, solo, lo que al trasladárselo a su mujer, ella se sintió mal. Es que son compañeros hace 27 años y se vio afectada por lo que podría terminar en una crisis matrimonial.

Tras esta reflexión, Kablan confesó, entre la risa de sus compañeros, que cuando llegó a su casa y su mujer le pidió explicaciones. "Me increpó cara a cara, me dijo 'qué andas hablando nuestras cosas al aire' (...) No es un sentimiento, es una cuestión práctica. Eso vino de reclamo, 'se quiere separar'. No, no me quiero separar, quiero dormir en otra cama. Ése fue su planteo", expresó este miércoles el periodista de policiales en el programa de Verónica Lozano.

Sobre este tema, Nicolás Peralta sumó un detalle que le llegó por mensaje a su celular proveniente de la mujer del periodista. "Tengo detalles de alcoba de este matrimonio porque la Garibotti da información. Dice que 'en el cuarto de los chicos sobra una cama' y me da detalles del matrimonio: 'la que duerme con los pies afuera soy yo porque el gordito es friolento'", expresó el periodista leyendo el mensaje "textual" que le había llegado.

Al escuchar esto, Kablan señaló "ahí no me cuidó".

Como si fuera poco, Szeta se sumó al planteo y dio su "recomendación" a partir de su experiencia con su mujer. Con Antonini están casados desde octubre del 2018 y desde ese momento, él asegura que duermen en camas separadas.

"Propongo que a los efectos de la convivencia, que duerma en un cuarto dentro de los aposentos, crear una burbuja interna", señaló Szeta y puntualizó: "desde que me casé duermo separados, sin ningún problema. La fiscal es recurrente en la solicitud de decirme ¿por que te fuiste anoche? me voy en horarios determinados".

Luego Mauro aconsejó: "amor no se trata de amor, sino mejorar el soporte. Es decir, no está en discusión lo que nos amamos sino el modo de dormir de la mejor manera (...) yo ya pasé por esta situación, porque la pareja es un acuerdo".

Ante esto, Paulo reconoció que él ya probó por ese camino: "yo le dije estamos en un momento que está todo protocolizado, hagamos una burbuja (..) me mandó al diablo".

Cuando parecía que ya estaba todo dicho, la mujer de Sztea se sumó al debate y tiró por tierra la hipótesis de camas separadas: "yo tampoco voy a dejar la cama grande, hace 2 noches volvió a la cama en común".

Finalmente la mujer de Mauro aclaró entre risas, a través de mensajes con Peralta, que ella "adhiere a cada una de las palabras de la Garibotti, la chanchada es otro momento, dormir es dormir. La pareja tiene que dormir juntos".