"Qué tortura": el comentario de una famosa tras ver a Claribel Medina en el Cantando

jueves, 24 de septiembre de 2020 10:32

Sofía Gala Castiglione, hija de una de las jurados más polémicas del Cantando 2020, Moria Casan, usó sus redes sociales para opinar sobre la actuación de Claribel Medina y su hija, Agostina Alarcón.

Fiel al programa, no es la primera vez que Sofía usa la red social del pajarito para opinar sobre los famosos y sus compañeros y esta vez no tuvo filtro para hablar de Claribel. La actriz hizo una comparación entre ella y Alarcón, ya que ambas son hijas de famosas. "'Mi madre me ha humillado', dice Agostina. 'Bienvenida', digo yo", escribió la hija de Moria.

Luego de que las participantes interpretaran Amor a la mexicana, de Thalía, Gala Castiglione recogió una declaración de Medina que no le gustó y la calificó con un fuerte adjetivo.

"Esto es ver los sueños de ella, que siempre ha querido ser cantante y actriz. No habíamos cantando juntas ni en teatro. Siempre soñaba con este momento, que me llamen a actuar con mi hija, que haga de mi chiquita en una novela", expresó Claribel tras mostrar la emoción por cumplir el sueño de actuar con su hija.

Ese fue el puntapié para que Sofía Gala haga su posteo. "¿Por qué los padres quieren actuar con sus hijos? Qué tortura", escribió sin filtros.