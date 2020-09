Nati Jota y un ¿palito para su ex?

lunes, 21 de septiembre de 2020 00:00



La situación entre Nati Jota, Ivana Nadal y Bruno Siri (exnovio de la primera y actual pareja de la segunda), parece haber sumado un nuevo capítulo este domingo.

Ya la semana pasada Nati había contado cómo era su relación con Ivana en El Show de los Escalones. “Ella siempre fue muy buena onda, yo lo dije desde el comienzo. Creo que esta espiritualidad la adoptó en este último tiempo durante la cuarentena. Yo a veces la escucho porque la verdad que me levanto de ort... Entonces la escucho como para que capaz me la suba un poquito. Trato de creerle. Me gusta lo que dice”, aseguró en su momento.

Este domingo, por un lado, Nadal subió una foto con él deseándole un feliz cumpleaños y por otro la panelista compartió un video divertido que podría "malinterpretarse".

Se trata de imágenes que la rubia reposteó desde su Tik Tok en donde se la ve junto a otras dos chicas haciendo un SmashDub de las Chicas superpoderosas con la leyenda: "coincidís boliche con tu ex".

"Hay estuvo cerca", dice una de las jóvenes, "demasiado cerca", agrega Nati, "no hay que volverlo a hacer", "Nooooo", y se ríen.

Además, unas historias más adelante hizo una reflexión. "Si es domingo y estás bien, contento, alegre, de gran humor, es porque estás en un gran momento de tu vida. Mañana pozo seguro, pero hoy voy a disfrutarlo y compartirlo", sentenció.