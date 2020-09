Video: Flor Peña se transformó en Gatúbela antes de dormir

lunes, 21 de septiembre de 2020 00:00

Flor Peña es una de las mujeres más lindas de la Argentina y no tiene miedo de mostrarlo. Continuamente usa sus redes sociales para promocionar productos diversos gracias a su cuerpo.

Este domingo, la actriz subió un divertido video en el que se la puede ver disfrazada de Gatúbela. "Desmiento rotundamente que sea Florencia Peña la que está detrás de la máscara", comienza. "Algunos dicen que es fuerte, ustedes que piensan: ¿es fuerte?. Hay cosas más fuertes por ejemplo...", explica mientras es interrumpida por el camarógrafo que con un acercamiento a su corpiño asegura "esto es fuerte".

"Fuerte sería que yo en vivo me saque la máscara y ver cómo me queda el pelo", agrega ella. "En el sexo vale todo. Lo que no vale es que se te quede una máscara pegada hasta la próxima, pero son cosas que pasan", aporta mientras intenta sacársela.

Finalmente, logra su cometido y muestra cómo queda de despeinada mientras suena de fondo: "el gato volador".

Mirá el video acá: