"Jamás imaginé sentirme tan...": Hernán Drago, sensible por "Bienvenidos a bordo"

Parar, pensar, mirar y agradecer... Hay una canciu00f3n que desde que la escuchu00e9 por primera vez, hace muchos au00f1os, la adoptu00e9 y cada tanto vuelve a mi y me sigue produciendo la misma emociu00f3n, se llama u201cEl niu00f1o que fuiu201d y dice u201cestuve buscando en mi arca interior, la que guarda en mi los recuerdos, estuve mirando al niu00f1o que fui, aquel que sou00f1aba despierto...u201d y me prometu00ed, jamu00e1s olvidarme del niu00f1o que fui y sobre todo de cumplir sus sueu00f1os...la vida me ha regalado muchos sueu00f1os y otros tantos los he conseguido con mucho esfuerzo, pero jamu00e1s imagine sentirme tan querido por la gente, que a diario me lo hace saber, niu00f1os, abuelas y familias enteras compartiendo sus noches del otro lado de la tele, por mu00e1s que suene lindo decirlo, no lo hago por eso, lo hago de corazu00f3n como se que es de donde vienen sus palabras... GRACIAS por tantos mensajes y cariu00f1o, y no se olviden de cumplir los sueu00f1os, los que sou00f1u00f3 ese niu00f1o que fueron, no lo olviden... #GRACIAS ud83dude4c A Dios, a la vida, a mi familia, amigos y a ustedes!