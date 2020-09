"Creo que no": Sol le "pintó la cara" a su mamá Karina La Princesita

miércoles, 2 de septiembre de 2020 00:00

Karina "La Princesita" tiene sus vaivenes como jurado en Cantando 2020 pero parece que también en casa, con su hija adolescente Sol fruto de su relación con "El Polaco".

Invitada al programa "Mujeres" de El Trece, la sorprendieron con una conexión con su hija. "Me dijeron que prepare una canción", dijo Sol y hasta ahí, todo bien. Es más, deslumbró al panel con su interpretación.

"En cualquier momento voy a facturar con la chiquita", dijo Karina e inmediatamente le preguntaron a la adolescente. "¿Te ves arriba del escenario con tu mamá, haciendo giras...?

"No sé, creo que no", disparó y descolocó al panel. "Ella quiere solista; no quiere compartir escenario" comenzaron a decirle. Sol, optó por el silencio. "No habla...", acotó su mamá. Ayyyyy....