"Que Dios me perdone": Lizy Tagliani se la jugó a ¿romper tímpanos?

martes, 1 de septiembre de 2020 00:00

Lizy Tagliani decidió estudiar canto y pues, cuarentena mediante, tuvo que conectarse con su profesor de manera virtual.

Alentada por las técnicas que va aprendiendo, decidió lanzarse a cantar algunos temas y el último fue más que jugado. Eligió "Mi falta de querer" de Mon Laferte en... versión propia, por supuesto.

"Primer intento que Dios y @monlaferte me perdonen, juro que en el streaming del 26 de septiembre no voy a cantar... va no lo puedo asegurar jajajaja. tranqui es broma no devuelvan entradas y que a @matorrahernan no le falte trabajo porque conmigo se cag... de hambre", escribió. ¿Qué te parece?