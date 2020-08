Silvina Luna habló de la vida sexual de Nicole y Cubero: "para mi no da"

viernes, 21 de agosto de 2020 20:26

El martes pasado, Nicole Neumann desembarcó en la pantalla de KZO con dos programas de TV y una inesperada declaración de su pasada historia de amor con Fabián Cubero la convirtió en la protagonista de una resonante noticia hot.

Todo ocurrió en Las 10 de Nicole, en el mano a mano de Neumann con el Pollo Álvarez, cuando la conductora quiso sacar una jugosa confesión de su entrevistado, pero el resultado fue el contrario. "¿Para vos cuánto es poco, normal, semanalmente?", le preguntó Nicole a su compañero de Nosotros a la Mañana, intrigada con su promedio sexual. Y él contestó con sinceridad: "Para una pareja que está hace 4 años, uno de casados, tres veces por semana está perfecto". En automático, Neumann expresó: "Pará, yo estaba en ese promedio a diez años de casada".

Con el testimonio de la modelo resonando en los medios, Nicolás Magaldi decidió abordarlo en El show del problema, programa en el que Mica Viciconte trabaja como panelista, y sus compañeras desaprobaron el accionar de Nicole.

"Vamos a hacer una sección: 'Si es necesario'. ¿Es necesario que una ex habla del ex públicamente? Nicole Neumann habló del récord sexual que tuvo con Cubero", dijo el conductor de El Nueve, y la primera en tomar la palabra fue Silvina Luna, quien arremetió picante contra la modelo: "No es necesario. Y si lo hacés tres veces por semana, en diez años de casados, no te separás".

Siguiendo su pensamiento, Magaldi retrucó: “¿Para vos mintió?”. Y Silvina Luna redondeó su firme opinión sobre el tema: "Por respeto a la pareja actual, para mí no da. Aparte, si tuviera buena relación, vaya y pase, ¿pero encima lo citás para contar eso?".

Fuente: ciudad.com