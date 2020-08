"Lo importante es no frustrarse": Agustina, de Bake Off, y el momento que "la puede"

View this post on Instagram

¿Cuál es tu momento en el que el resto del mundo deja de existir?🗺️ Me dijeron muchas veces que mientras cocino me pongo muy seria, y es solamente concentración 🧐. Ese instante en el que conecto con lo que estoy haciendo, que intento plasmar en la realidad todo eso que mi imaginación crea. Y claro a todos nos pasa que a veces el expectativa-realidad no es lo que esperamos, pero lo importante es no frustrarse y seguir trabajando para mejorar 🥰. Tengo miles de ideas, las voy escribiendo en un cuaderno, hago dibujos sobre presentaciones, combino sabores en base a recuerdos, pienso con qué bebida combinaría, le doy forma y recién después cocino. Pero todo nace de una idea 💡. ¿Ustedes cómo crean? ¿En qué momento se les prende la lamparita? ¿Que los hace conectarse a tal punto que se olvidan del mundo? ¿Qué los inspira? Los leo ❤️.