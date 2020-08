Marcela Tauro tuvo que ser operada: "el sueño de muchos se cumplió"

jueves, 20 de agosto de 2020 10:41

Marcela Tauro sorprendió a muchos este jueves cuando posteó en su cuenta de Instagram que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. La panelista de Fantino a la tarde (América) había sido hisopada la semana pasada cuando se conoció que su compañero de equipo, Alejandro Fantino, era positivo en coronavirus.

Si bien ella no estaba contagiada con COVID-19, sí tuvo que someterse a una intervención de urgencia. Tuvieron que operarla por una afección bucal que también la tuvo muy preocupada pero que no trascendió aún de qué se trató.

Luego, la noticia fue compartida por ella en su historia de Instagram donde publicó una foto que la muestra luciendo un barbijo negro y un vestido del mismo color. La imagen fue acompañada de un texto en el que agradeció al equipo de trabajo que la atendió.

"Gracias Darío Toucedo y a tu equipazo, especialmente al cirujano Gustavo y su asistente Estefanía. Así estoy ahora, a boca cerrada, sin hablar, sin reírme. El sueño de muchis se cumplió. ¡Ja, ja, ja!. No quiero agregar más cosas que los doc no me dejan hacer... por 48 horas, por lo menos. ¡Ja ja! Inyección, boca cerrada, hielo, antibióticos y a mirar Fantino a la tarde por América", expresó la expanelista de Intrusos.