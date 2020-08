"Que haga algo bien me copa": Sofi Morandi sorprendió con la posibilidad a Tyago Griffo

jueves, 20 de agosto de 2020 09:30

Sofía Morandi y Tyago Griffo tuvieron un ida y vuelta cómplice en la previa del Cantando 2020 este miércoles, y en medio de los señalamientos a la que podía ser una futura "pareja", la cantante sorprendió con una posibilidad al "bombito".

Es que el hijo de Gladys, La Bomba Tucumana, quedó maravillado al ver a la actriz con el look de cumbia y ella se refirió al respecto. "¿Podría ser un buen candidato para vos o no es el perfil?", le preguntó Ángel de Brito a Sodi.

"Después de la cuarentena se puede ver todo. Me gusta cómo canta, tiene mucho talento. Que haga algo bien me copa", le respondió Morandi. En este contexto, La Bomba, quien estaba en el estudio, le dio el visto bueno como nuera: "Es divina, la adoro, es hermosa, pero no elijo las novias de mi hijo", señaló.