"Llegás a ver una de Pedro tomando teta y...": la picantísima respuesta de Paula Chaves a una seguidora

domingo, 2 de agosto de 2020 14:21

Paula Chaves es una férrea defensora de la lactancia materna y la semana que promociona esta alimentación hizo posteo e historias al respecto. A poco de dar a luz a Filipa, su tercera hija, compartió un recuerdo de Baltazar tomando teta.

"Y esta foto que amo... me hace sentir poderosa... Baltazar 2 años y medio... ♥️", escribió. Las reacciones fueron favorables en su mayoría pero una seguidora logró sacarla de casilllas.

La usuaria de Instagram @tamara.mino.7902 comentó: "A mí me da asco ver este tipo de foto muy grande el nene para que tome teta no le veo sentido". A lo que Chaves dijo "ahhhh, pero si con esta te morís llegás a ver una de Pedro tomando y que te pasa?".

Se desató una catarata de comentarios sobre el tema y la usuaria @gise_sole87 se prendió en la polémica. "@chavespauok tu marido no toma teta la usará para otra cosa.jaajjjaa🙄 Es respetable cada opinión yo elegí no darle teta a mi hija y no por eso soy menos madre que vos ni que nadie. Estamos en democracia están las fan que te habalan (sic) todo y estamos las que no compartimos y es respetable tmb".

¡Picante!