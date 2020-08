"Te pido disculpas": el mensaje lleno de franqueza de Lizy Tagliani hacia Floppy Cucu

domingo, 2 de agosto de 2020 13:36

Lizy Tagliani sufrió la terrible pérdida de su gran amiga y mano derecha Floppy Cucu, debido a una agresiva leucemia. Ambas le habían ganado la batalla al coronavirus pero el destino jugó una mala pasada.

Este domingo, ella y Marley le rendirán un homenaje en "Por el mundo", de Telefe, y tras un cruce por Twitter con un seguidor apostó a sincerarse, fiel a su estilo: "Listo, se terminó te pido disculpas por la tristeza gorda hermosa a partir de este momento te recordaré con alegría picardía una pequeña cuota de maldad y muchas travesuras... así eramos unidas cómplices soñadoras. No voy a dejarme ganar por un dolor egoísta y absurdo, voy a recordarte como me gustaría q me recuerden a mí. En definitiva éramos un reflejo la una de la otra... te quiero".

En la foto en la se las ve muy cómplices, Leo Alturria, novio de Lizy, acotó: "Así es amor, te quiero ver feliz y que vuelvas a sonreír. El duelo es algo personal y a cada uno le lleva su tiempo procesarlo, otros más otros menos. Que vuelvas a ser la lizy de antes, divertida, chistosa, no significa que le estés faltando el respeto. A seguir adelante con fuerzas.😘"

¡Vamos, Lizy!