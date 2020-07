Marcela Coronel habló con Denise Dumas: "las dos nos pedimos disculpas"

viernes, 24 de julio de 2020 09:52

"Le mandé un audio a Denise pidiéndole disculpas por todo lo que la pude haber ofendido". Con esas palabras, Marcela Coronel contó que volvió a hablar con Denise Dumas después del escándalo que se desató hace unas semanas en "Hay que ver" (El Nueve).

La conductora del programa con la ex panelista entraron en un cruce mediático donde una tiró artillería y la otra no respondió. Fue por un debate que se dio en la emisión bajo el tema de aislamiento obligatorio, pobreza y falta de trabajo.

Ahora ambas protagonistas de la historia intercambiaron mensajes donde se pidieron disculpas y todo habría quedado arreglado. Así lo contó Marcela Coronel quien reconoció que no la pasó bien en esta semana tras la renuncia concretada el viernes pasado.

"Le mandé un audio a Denise pidiéndole disculpas por todo lo que la pude haber ofendido sobre todo de la nota que di a La Nación donde hablé en términos de maltrato, humillación, etc. La nota la hice muy en caliente, tan caliente como estaba el día que no la llamé y que quise bajar para llamarla tranquila, y el enojo no se me pasó nunca porque ella no me llamaba”, señaló Coronel.

"A partir de eso, hubo varios intercambios de mensajes donde las dos nos pedimos disculpas por lo que a la otra le molestó. Creo que hubo un gran malentendido en cuanto a lo que cada una esperaba de la otra. Tal vez eso pasa por dejar pasar los días, pasar el tiempo, porque creés que otros pueden ser intermediarios de algo que en definitiva lo tenés que arreglar con la persona con la que tenés el problema”, agregó.

“Me pasó de sentir que no soportaba más lo que estaba pasando, que si bien yo tenía razones para estar enojada por lo que pasó al aire y es verdadero que eso me hizo mal, tendría que haberla llamado y decírselo a ella en el momento y no dejar pasar el tiempo”, subrayó.

“Ella me dijo que hubiese preferido eso, que la llamara, la puteara y le dijera cualquier cosa en privado y que no se haga esta bola enorme y que terminó como terminó para las dos. El diálogo fue en los mejores términos de diálogo y entendimiento. A ella le importaba que yo le creyera todo lo que me dijo y yo se lo creí. Fin del cuento”, finalizó.