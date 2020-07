Piñón Fijo persiguió unos ladrones "No sé qué hubiese hecho si los alcanzaba"

viernes, 24 de julio de 2020 09:35

En medio de un fuerte debate sobre el accionar de algunos argentinos con armas para hacer frente a los delincuentes, Piñón Fijo confesó que en una ocasión él persiguió a malvivientes después de un robo.

El "payaso" contó un episodio que le sucedió antes de hacerse conocido cuando persiguió con su combi una moto donde iban 2 ladrones.

"Un día volví a casa, no me di cuenta y dejé la combi abierta. Entré a casa, picoteé algo ahí y (sonó) la alarma de la combi. Salgo, una moto y un tipo sale corriendo de adentro de la combi que me quiso robar el estéreo, pero no lo logró. Salió corriendo, se subió a la moto y se van. Yo, enceguecido, y vamos a un tema muy urticante de la realidad nacional, me subo a la combi y los empiezo a seguir. Los tipos miraban para atrás y yo ahí, ciego. No sé para qué los quería seguir, si no se qué habría hecho si los hubiese alcanzado", señaló con Migue Granados y Martín Garabal.

Por aquel entonces, el humorista aprovechaba los intervalos que tenía entre un cumpleaños y otro para ir a su casa a descansar un poco. Eso ocurrió cuando todavía no era tan conocido, "andaba en una combi y llegaba con los megáfonos arriba, era un lío bárbaro".

"En un momento reaccioné: 'Estoy pintado de payaso. No solo que no sé qué voy a hacer si los alcanzo, sino que estoy pintado de payaso y me voy a arruinar la vida para toda la vida. Frené, bajé pulsaciones y me volví. Eso fue una locura”, subrayó.