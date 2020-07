"Tenés el cuerpo cag*** a palos": Andy Kusnetzoff, jaqueado por el coronavirus

martes, 21 de julio de 2020 16:48

Después de seis días internados, el conductor de PH: Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff recibió el alta y dio detalles de cómo fue el proceso del virus que le pasó factura.

“Ayer lunes 20 me dieron de alta del Sanatorio La Trinidad. No volví a casa todavía, estoy en un departamento terminando la cuarentena. Me quedan 10 días para poder estar con Florencia Kourny Suárez y con Elena (su hija), así que acá estamos esperando”, expresó Andy en su programa de radio, Perros de la Calle.

“Esto fue el lunes pasado, que me acerqué al Sanatorio a testearme. Fui y si tenía el virus, irme a hacer la cuarentena a mi casa, pensé. Y mi doctora, Jimena Serra, me dijo: ‘Con esta tomografía no te puedo dejar ir’ y cuando me lo dijo fue un momento difícil. Fue complicado. Tenía una neumonía bastante grande”, agregó.

El conductor dio detalles sobre cómo lo afectó: “aparentemente este virus te puede agarrar de bastantes formas: hay algunos que son asintomáticos, que no se dan cuenta, y después hay un porcentaje que es como yo, que te agarra con neumonía. Dentro de ese porcentaje yo tuve la suerte de salir bien y de estar bien ahora”.

“Es duro, es como que tenés el cuerpo cagado a palos, el cuerpo lo tenés como si estuvieras agotado, no tenés fuerza para hacer nada. Yo tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxígeno. Lo importante es eso; se fijan en cuánto oxigeno tenés porque si bajás de un número te tienen que dar oxígeno y terminás con respirador. Por suerte de esa parte zafé. Hay un día que es clave, un día en el que salís adelante o empeorás. Por suerte mi camino fue el de mejorar, el de salir adelante”.