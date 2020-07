Marcela Coronel contra Denise Dumas: "me dejó sin laburo"

martes, 21 de julio de 2020 01:25

"Me dejó sin laburo". Con esas palabras, Marcela Coronel apuntó duramente contra Denise Dumas tras renunciar al programa Hay que Ver (El Nueve). La periodista aseguró que la modelo la humilló en aquella discusión que se dio en pleno programa, al aire sobre la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Por aquel cruce, Coronel había pedido licencia pero finalmente decidió renunciar. "Denise empezó a decir que la gente estaba harta, encerrada, que no podía hablar. Cosa que no es correcta", comenzó expresando Coronel en una entrevista que brincó a La Nación.

"Seguí con mi postura y me dijo que no podía hablar porque tengo la panza llena y no sé lo que digo. Y para mí ahí se termina el debate. Frente a una discusión todos podemos tener una mirada diferente, pero queda invalidada cuando del otro lado hay alguien que, sin poder argumentar lo que dice, te ataca en tu vida personal", agregó.

"La discusión había pasado a un terreno en el que no dejo que entren ni en el que yo entraría. Me pareció gravísimo, sobre todo viniendo de la conductora del programa, porque si tal vez me hubiera pasado con una compañera es grave, pero mi compañera es par mío y no tiene esa porción de poder que sí tiene la conductora para descalificarme, humillarme y maltratarme como lo hizo Denise", prosiguió.

"La discusión terminó ahí, seguimos con otros temas y en el corte me puse a llorar y les dije a José María y al productor que no puede hacerme lo que me hizo, que eso no puede pasar y pregunté si estaban esperando que yo renuncie. Me dijeron que Denise estuvo mal, que eso no se hace y me dieron la razón. Yo estaba muy mal. Quiero aclarar que ya venía sufriendo un montón este tipo de cosas", puntualizó.

"En 'Hay que ver' el clima era cada vez más agresivo, y los temas terminaban siempre cercanos al escándalo, a veces entre nosotros mismos, y a veces con los de afuera. Había un clima tenso y venía pensando que no quería más eso para mí. Por supuesto nunca nada como este episodio que sucedió con Denise", comentó refiriéndose a que este episodio fue el punto de inflexión.

“En una semana no me llamó nunca. Más allá de lo que yo piense, era lo que correspondía. Tanto que habla de mi panza llena, se cagó en eso que ella cree porque no sabe nada de mi vida privada. Tiró eso al aire por pura demagogia, para ponerse a la gente de su lado en un discurso mentiroso porque ella tampoco puede hablar. Y me dejó sin laburo. Porque de qué manera vuelvo yo a un programa en el que tengo un conflicto con la conductora. El viernes renuncié”, confirmó.

Luego negó una posible vuelta a Intrusos (América) y aseguró que desde la Flia "no querían que yo me fuera, ni José María Listorti, ni el Chato Prada, ni Gabriel Fernández, ni Marcelo Tinelli. La productora siempre se portó muy bien conmigo".

Éste fue el programa que generó el quiebre en la relación