"Me curé": la emoción de Fede Bal tras ganarle al cáncer sin cirugías

Hola! Queru00eda contarles con mucha emociu00f3n las buenas nuevas. Mis u00faltimos estudios muestran que ya no estu00e1 el tumor que tenu00eda en el intestino. Quiere decir q el tratamiento funcionu00f3, y q soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: ME CURE. Elegu00ed unas fotos que describen perfecto lo que fue mi recuperaciu00f3n, me pareciu00f3 importante compartirlas con ustedes que tanto me ayudaron y acompau00f1aron del otro lado. Una suerte de paso a paso, que algu00fan du00eda podru00e9 explayarme mejor. Ahu00ed va. Foto 1: su00faper emocionado de compartir esto con ustedes Foto 2: lo importante de confiar en un grupo de especialistas, y creer en la medicina, y ser el mejor alumno a la hora de hacer los tratamientos. Esta foto la sacamos el du00eda q me contaron todo el procedimiento al q me iba a someter (Huertas, Ou2019Connor, Chacu00f3n, Bruno) Foto 3: disfrutar las pequeu00f1as cosas, encontrar placer no siempre en lo extraordinario, la felicidad estu00e1 ahu00ed en esos pequeu00f1os momentos como darle amor a una planta, o a tu perro. Foto 4: abrazar a tus padres, contenerlos lo mu00e1s q puedas (casi siempre son los q mu00e1s sufren). Esto fue hace unas horas cuando le contu00e9 q me habu00eda curado. Foto 5: el es Fernando, el tu00e9cnico de radioterapia, que por casi dos meses nos vimos todos los du00edas, y con su dulzura y buena energu00eda me daba aliento en los du00edas mu00e1s oscuros. Foto 6: tener este grupo de amigos del carajo! Acu00e1 fue un asado donde los reunu00ed cuando todo esto comenzu00f3 y les contu00e9 de mi enfermedad. Me parece q ahu00ed estu00e1 el primer paso a la sanacion: pedir ayuda y contarle a tu gente la verdad, y hablarles de esa necesidad de contenciu00f3n. No sentir q todo podes hacerlo solo (cosa que siempre senti) Foto 7: sofi y yo. Dejarte cuidar. Dejarte abrazar. El amor como pilar (continu00faa...)