Mica Viciconte "se calentó" por tener que cumplir aislamiento obligatorio

jueves, 16 de julio de 2020 10:53

Mica Viciconte se mostró realmente molesta por la medida que debe cumplir tras haber participado como invitada del programa de Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar.

Es que tras conocerse que Andy Kusnetzoff dio positivo en coronavirus, todos los invitados que hayan participado de su ciclo tienen que cumplir cuarentena obligatoria por 14 días.

Ahora, la panelista se ve así imposibilitada de asistir a su nuevo empleo, lo que hizo que estallara de enojo y bronca al conocer su medida de restricción. En el programa “El show del problema”, del que la pareja de Fabián Cubero es panelista, Mica hizo catarsis por la situación que le toca vivir.

“Ahora estoy un poquito más tranquila. Pero estaba re caliente. Quiero dejar en claro que no tengo ningún síntoma ni nada. Uno quiere laburar y tiene la posibilidad por no tener ningún síntoma y hace las cosas bien, se cuida, y demás, y te encierran de vuelta en tu casa... Lamentablemente no me queda otra que estar acá”, le dijo Viciconte, en diálogo con Nicolás Magaldi.

Es que hace unos días atrás, el conductor de “PH Podemos Hablar”, informó que había dado positivo de coronavirus, por lo que todos los famosos que estuvieron como invitados de su ciclo debían ponerse en cuarentena por 14 días como medida preventiva.