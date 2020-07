"Quiero que me protejas sin mentiras", escribió Maca Rinaldi en una foto con Fede Hoppe

jueves, 16 de julio de 2020 13:10

Macarena Rinaldi sorprendió al compartir una foto con Fede Hoppe y escribir palabras que dejaron a todos pensando en un posible ¿mal momento? con su pareja. La duda fue expresada por una seguidora a quien Maca le respondió.

Es que después de mucho tiempo de subir solo fotos de ella en sus redes, esta vez eligió hacerlo con un recuerdo de las vacaciones que vivieron juntos y un mensaje desconcertante que generó preguntas en sus seguidores.

“Es mi manera de definir el amor entre dos amigos, el amor entre hermanos, el amor entre padres e hijos, el amor en una pareja, el amor... Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que me opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí....", dice parte de la reflexión que escribió junto a una imagen en donde se los ve juntos, mirando al mar.

"...Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten. Quiero que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que HOY contás conmigo..... Sin condiciones. Hermoso”, indicó Macarena Rinaldi.

Frente al posteo, una seguidora interpretó que por sus palabras estaba separada. “Me gustaría compartir unos pensamientos sobre la inteligencia emocional, no soy licenciada ni catedrática, pero sí una apasionada de la vida, quiero honrarla y moldearla de acuerdo a lo que soy. De grande me di cuenta de la importancia que tuvo querer, saber y aprender a manejar mis emociones y cómo eso me ayudó a cambiar la manera de ver, de sentirme, de estar en este mundo...".

"...A veces no me sale, pero intento ponerlo en práctica cada día. Sentimos cosas todo el tiempo, buenas, malas, lindas, feas... y esos sentimientos y emociones te llevan a actuar de una determinada manera. Esto puede terminar siendo grato, o por el contrario te lleva a desconocerte, autoboicotearte o anularte. Hoy puedo decir que muchas veces no supe ni yo misma lo que me estaba pasando. Y seguramente actué de forma automática, siendo poco fiel a mi persona. Me puse a trabajar en el tema, a observarme, a tratar de reconocer lo que sentía. Y no es nada fácil porque tuve que ser bien honesta (autoengaño hoy tienes día libre, y pronto estarás despedido)", escribió la bailarina.

Y agregó que: "Las emociones son poderosas y lo mejor que puedo hacer por mí es conocerlas y acompañarlas. Dejarme potenciar por las que me agradan y trabajar en las que no me gustan tanto. Yo pensaba que todo esto era una pavada y que uno siente lo que siente y punto. Pero hay mucha información detrás de esas cosas que sentimos, está la verdad sobre nosotros y nuestra historia. Aprendiendo a manejar las emociones se puede guiar el pensamiento y la forma de actuar, haciendo que te jueguen a favor y no en contra ( el día que me di cuenta que me tendía trampas sola! ). Y claro que no se trata solamente de mí y de mi ombligo, los demás juegan un papel fundamental. Todos sentimos. Y convivimos en sociedad, entonces escuchar, observar y tratar de interpretar lo más correcto posible lo que sienten los otros es una habilidad demasiado útil. La famosa empatía, que favorece todo tipo de vínculo, ya sea familiar, amoroso, laboral, el que sea...".

Para terminar, indicó que "Inteligencias hay muchas y todos somos buenos para algo. Pero más allá del coeficiente, la inteligencia emocional en nuestro mundo de hoy hace la diferencia. Integrar la mente y el corazón, porque somos esas dos partes en uno. Estoy felizmente en pareja, no tiene nada que ver con eso. Besos”, le respondió Maca Rinaldi a una de sus fans, que le comentó “separadísima”. La seguidora, lejos de confrontar, le pidió disculpas por la conclusión.