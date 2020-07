Agustina y Damián de Bake Off, tomaron una importante decisión juntos

View this post on Instagram

Bake off nos diu00f3 muchas cosas pero la que mu00e1s valoramos es nuestra amistad. Tambiu00e9n nos permitiu00f3 conocer profesionales del rubro de la gastronomu00eda, que con toda humildad nos permitieron capacitarnos con ellos luego de grabar el programa y formar este lugar donde preparamos muchu00edsimas cosas para hacer con ustedes. Los invitamos y esperamos en @espaciodeados para que puedan enterarse de todas las novedades que les vamos a ir contando y desarrollando. Compartiremos tiempo juntos mientras damos las clases que nos pidieron; y ademu00e1s formaremos un espacio integral du00f3nde podremos recomendarles los productos que usamos para nuestras preparaciu00f3nes, invitaremos a profesionales a enseu00f1ar junto a nosotros, y ofreceremos recetarios con nuestros mejores postres. . Mil gracias @ag.digitalcontent por ayudarnos a crear esto. Si necesitan trabajo de diseu00f1o no duden en consultarle u2764ufe0f www.espaciodeados.com