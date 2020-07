Agustina de Bake Off reveló que su cuerpo tiene...

View this post on Instagram

Yo, la de atru00e1s del delantal, la persona mu00e1s allu00e1 del programa, la chica atru00e1s de cada dulce que hago ud83dudd90. Soy Agustina Guz, tengo 31 au00f1os, mis papu00e1s son Dani y Lucy, mis hermanos son Lucas, Gonza y Mica, somos una familia feliz y unida que como todos pasamos cosas muy difu00edciles. Parte judu00eda, parte tana, sin religiu00f3n pero fiel creyente en Dios. Enamorada de mi novio y de la vida. Trabajo con mi hermana en una pequeu00f1a distribuciu00f3n de snacks, bebidas golosinas y demu00e1s. Amo el mundo del vino y de la cocteleria, me encanta aprender sobre los productos para luego entender quu00e9 es lo que bebo. Mi deporte es el golf, mi color favorito (aunque ni se si es color) es el blanco, me gusta el cafu00e9, los habanos, el chocolate y las frutas. Tengo la fortuna de rodearme de personas hermosas, y lo que mu00e1s disfruto es pasar tiempo con mis amigos ud83dude0d y cocinar para ellos. Me dicen u0026#34;La tu00edau0026#34; porque soy sobreprotectora, cuido a las personas de mi entorno y los malcrio tambiu00e9n. Intento ayudar siempre que puedo, tengo un caru00e1cter fuerte y suelo vivir de buen humor. . Me encanta haber formado esta comunidad, compartir con ustedes tips y recetas, que me manden las fotos de lo que hacen, intento contestar sus preguntas aunque son realmente muchas. Quiero agradecerles por acompau00f1arme en el camino y espero devolverles todo el amor que me dan ud83dude4cu2764