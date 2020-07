"No pongas carita de pena, mentiroso": Pampita desenmascaró a Hernán Drago

miércoles, 15 de julio de 2020 00:00

A Hernán Drago, nadie le cree. Y es que aseguró que lleva más de cien días sin tener relaciones sexuales y siendo uno de los argentinos más atractivos, su versión no cuadra

Así se lo resaltó la propia Carolina "Pampita" Ardohain en su programa. “Ahora tiene cara de pena, porque la semana pasada le vi una linda carita y lo conté”, le dijo. “¿Usted me quiere sacar de mentira a verdad?”, le respondió el modelo y panelista.

“No sé, pero no pongas carita de pena ¡No seas mentiroso, Hernán!”, insistió Carolina. “No, son ustedes que están manchando mi imagen”, contestó Drago. Y el tema no quedó allí: “¿Cuántos días de celibato van?¿Dos o tres?”, retrucó la esposa de García Moritán. “Pero no -insistió Hernán, según el portal Moskita Muerta- Incluso van desde antes de la cuarentena, esto está chequeado”.

“¡Mirá si sale alguna señorita y dice…¡Yo! ¿O como Luis Miguel hacés firmar la confidencialidad?”, disparó la bella modelo. Pero Drago expresó en broma: “No, ya están todas apalabradas”