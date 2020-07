"Acá re colgada": Flor Peña infartó a sus seguidores en Instagram

View this post on Instagram

Holiis... yo acau0301 re colgada ud83cudfcbud83cudffcu200du2640ufe0f Ustedes queu0301 ondaaa?? ud83dude1c En esta cuarentena sigo entrenando #encasa con el mejor equipamiento ud83dudc4cud83cudffb Mis amigos de @fenixequipment son LO MAu0301AAAAS! ud83dudcaaud83cudffb Gracias por mis rutinas virtuales @ivancurdi ud83dude4cud83cudffb @pablobenadiba_ u00a1Ya volveremos!