Alerta Coronavirus en PH: Romina Malaspina, quieren que la hisopen en su casa

martes, 14 de julio de 2020 14:15

Este martes, Andy Kusnetzoff confirmó que tiene coronavirus y que se está tratando en una clínica privada pero que no tuvo fiebre. El miércoles de la semana pasada el conductor de "PH, Podemos Hablar" había grabado el programa que se emitió el sábado pasado con cuatro invitados presenciales: el chef Christophe Krywonis, la actriz Flor Vigna, el diseñador Benito Fernández y la ex “Gran Hermano” y conductora Romina Malaspina.

Fue el propio Kusnetzoff el que se comunicó con ellos para hacerles saber que había dado positivo en Covid-19, aunque hasta el momento ninguno de ellos manifestó síntomas que hagan pensar que pudieron haberse contagiado. Ahora los 4 son considerados como contactos estrechos y por eso se activaron las medidas para saber si están contagiados o no.

Al respecto, Romina Malaspina aseguró que está averiguando cómo hacer para que la vayan a hisopar y si debe o no hacer cuarentena con aislamiento. "Si me lo pueden hacer en casa mejor, así por las dudas no pongo en riesgo a nadie. Yo estoy sin síntomas, ni nada, así que vamos a ver qué pasa”, empezó diciendo Malaspina en El Trece TV.

La conductora del noticiero de Canal 26 aseguró que el día que grabaron el programa mantuvieron todas las medidas para protegerse y evitar cualquier posible contagio. Ese día, señaló que no tuvo "contacto con nadie" y estuvieron "a más de dos metros de distancia".

"En la mesa teníamos los paneles de acrílico que nos separaban. Después, por parte de la producción nos estaban poniendo constantemente alcohol en gel en las manos. La verdad que fue todo muy cuidado, creo que no hay posibilidad de que me haya contagiado”, subrayó expresando sus ganas de que "Andy se encuentre bien y que los síntomas no pasen a mayores".