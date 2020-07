Coronavirus: Cacho Fontana dio positivo

miércoles, 15 de julio de 2020 16:36

Jorge Cacho Fontana dio positivo en el hisopado que se le realizó para detectar coronavirus. El locutor se encuentra en una residencia para adultos donde ya se habían detectado 8 casos positivos de COVID-19.

Según informó el periodista Daniel Ambrosino, la figura de la radio y televisión argentina, es asintomático y se encuentra en buen estado de salud. Fontana tiene 88 años de edad y su familia fue notificada el pasado sábado cuando se conoció el resultado del hisopado que se le había hecho el viernes último.

"Los casos que están dentro de la clínica están aislados", expresó el periodista Daniel Ambrosino.

Fontana había dado una nota hace unos meses en el programa Nosotros a la Mañana donde él aseguró que se encontraba "más que bien". "La estoy pasando mejor que en los tiempos jóvenes porque estoy con una vitalidad, una fortaleza y un espíritu muy importante que me ayuda a llevar esta pandemia que estamos padeciendo todos”, dijo con buen humor, quien hasta hace un tiempo trabajaba en Radio Nacional con su hija y ex esposa.

“Estoy encerrado, acá no entra ni sale nadie, estoy solo. Ya recibí la llamada de mi hija de España y me llamó mi otra hija, Antonella con mi nieto. Solo me falta hablar con un nieto”, agregó subrayando que se dedica a la lectura y a hablar con los otros residentes del hogar.