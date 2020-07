"Siento que no me voy a enfermar con coronavirus", aseguró Flor Vigna

martes, 14 de julio de 2020 15:13

"Siento que no me voy a enfermar". Con esas palabras, Flor Vigna se expresó tras conocer la noticia de que Andy Kusnetzoff dio positivo en la prueba de coronavirus. El conductor de "PH Podemos Hablar", conoció el resultado del hisopado este martes en la mañana e informó la noticia a sus oyentes en su programa radial Perros de la calle, por Radio Metro.

Tras conocerse este resultado, los participantes del programa con quienes él compartió las grabaciones el pasado miércoles fueron puesto bajo la lupa ante la posibilidad de contagio. Al respecto, Flor Vigna aseguró que no tiene miedo de contagiarse porque confía en que los cuidados fueron extremos durante la grabación.

“Fueron atentos durante la previa y durante la grabación del programa con el protocolo, incluso después. Se cumplió con el protocolo a rajatabla”, afirmó la actriz en Ciudad.com.

La bailarina indicó que Andy no estuvo cerca de ella durante el programa y que "hubo mucho distanciamiento". "Quiero creer que no me va a pasar nada. Estuve hablando con muchos expertos al respecto y no estoy asustada porque siento que no me voy a enfermar. No siento ningún síntoma, pero de todas formas me voy a quedar encerrada en mi casa pendiente a lo que suceda, pero siento que no me contagié porque se respetó todo”, subrayó destacando que más allá de su percepción, "seguramente me haga un test de covid. Ojalá esté sana”.