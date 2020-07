Andy Kusnetzoff con coronavirus: "Tenía mucha tos y cansancio"

martes, 14 de julio de 2020 13:03

A Andy Kusnetzoff le dio positivo la prueba de coronavirus y ahora está aislado en una clínica, sin ir a trabajar. Así lo confirmó el conductor en su programa radial Perros de la calle, el programa que conduce a través de Radio Metro.

“Yo estoy bien, pero el sábado en la misión solidaria llegué medio baqueteado. Estaba con un poco de tos. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca, sí por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el COVID-19. Así que lo podemos ver positivo porque voy a poder donar plasma pronto”, dijo Kusnetzoff vía telefónica.

Luego señaló que es "un momento difícil de contagios" y recomendó a la sociedad "que se cuiden". "Mi familia está bien. Sin síntomas y decidí contarlo", señaló subrayando que esta mañana se siente bien y se quedó dormido.

"Estoy bien de ánimo, transitándolo como hay que transitarlo y esperando para ver cómo sigue. Si tenía mucha tos, dolor de cuerpo, cansado, cansancio en el cuerpo y me llamó la atención la tos. Me medí mucho la fiebre y no tenía pero como el domingo seguí igual... cuando tenes contacto con otros con responsabilidades, dije tengo que ir a ver qué tengo", subrayó.

El programa de “PH” emitido el sábado por la noche fue grabado el miércoles de la semana pasada, y contó con cuatro invitados presenciales: el chef Christophe Krywonis, la actriz Flor Vigna, el diseñador Benito Fernández y la ex “Gran Hermano” y conductora Romina Malaspina.

Fue el propio Kusnetzoff el que se comunicó con ellos para hacerles saber que había dado positivo en Covid-19, aunque hasta el momento ninguno de ellos manifestó síntomas que hagan pensar que pudieron haberse contagiado.