Romina Malapina deschavada por su compañero del noticiero: "cuento una intimidad"

martes, 14 de julio de 2020 07:57

Romina Malaspina sigue afianzándose en el noticiero de Canal 26 y su figura consiguió ya buena respuesta de muchos de los espectadores que siguen la emisión todas las noches. La rubia incursiona en este camino de la información y le gusta mucho, a tal punto que decidió renunciar al Cantando 2020, que es la fuerte apuesta de El Trece para los próximos meses.

Este lunes, la ex Gran Hermano lució un look muy osado y sexy donde se la vio con un enterito sin camisa y con un escote que hizo perder la mirada de muchos. Ella misma mostró su look en un vivo de Instagram, durante el corte de la transmisión, y se llevó cientos de elogios.

En este escenario, su compañero del noticiero, Diego, anunció que contaría un intimidad de ella y sorprendió a todos. "¿Una intimidad?", preguntó ella ante la intriga que le generaba lo que iba a contar su compañero en medio de su vivo que estaba siendo visto por muchos de sus seguidores.

"Romina cumplió años el martes de la semana pasa. y recibió tantos regalos y comida que muy amablemente la señorita está trayendo al canal tortas, chocolates", comenzó confesando el conductor.

"Mis compañeros en un mes me van a putear", agregó ella entre risas a lo que él subrayó: "nos estás engordando".

"Los estoy engordando como chancho de corral", remató ella la confesión de su compañero.

Durante el vivo, Romina alentó a sus seguidores a ver el noticiero de Canal 26 ya sea por el cable o a través de Youtube, y lamentó que se acerca el Día del Amigo pero "no se podrá celebrar".