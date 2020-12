"Que la paz los mire a los ojos", Abel Pintos derretido por su hijo en la cama

viernes, 4 de diciembre de 2020 17:41

Enamorado, asombrado y extasiado. Así mira Abel Pintos a su pequeño hijo Agustín, con quien se fotografió este viernes y compartió la tierna postal con sus seguidores.

Citando a un tema de Jarabe de Palo, "Flaca", Abel eligió una pequeña estrofa para expresar lo que el bebé le provoca. A su vez, en la foto puede verse cómo el bebé mira a su papá, prestando atención a sus gestos y seguramente amorosas palabras.

"Y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que tengan un lindo fin de semana, que la paz los mire a l@s ojos", escribió Abel para acompañar la imagen. ¡Qué ternura!

La intensa autocrítica de Abel Pintos

Abel Pintos atraviesa semanas intensas tras el nacimiento de Agustín, su primer hijo y vuelve de a poco al ruedo creativo. De la misma manera retornó a las redes sociales y se mostró muy activo compartiendo lo que vivió este lunes.

"Caminando hasta el estudio en una linda mañana porteña llegue a un encuentro virtual con mi buen @pintosag (su hermano) a 1.500 KM de distancia y los amigos/colegas de @3musica con distanciamiento social. Compusimos una canción. Grabamos un demo de la misma y nos despedimos con las manos y las caras llenas de felicidad. Es por ahí el nuevo disco", contó en Instagram con una serie de fotos de su trabajo remoto en un estudio de grabación.

Mientras tanto, en Twitter hizo una autocrítica. "Llegué al estudio con lagañas en las ideas y me voy con una canción que nos hizo sentir que siempre estuvo ahí, que nosotros no la oíamos. Era cuestión de prestar atención a los que nos pasaba. No es tarea fácil, pero lo logramos", confesó ante la mirada amorosa de sus fans.