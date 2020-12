Rodolfo Barili mostró a quién sumó a su colección de muñecos

sábado, 5 de diciembre de 2020 00:00

Llegó el viernes y Rodolfo "Rody" Barili lo supo. El querido conductor de Telefe abrió las puertas a una íntima colección y compartió con sus seguidores una importante y limitada nueva edición de un muñeco especial para él.

Lleno de brillos y con la música que lo caracteriza, el conductor reveló que personaje sumó a su colección de muñecos pop. "Llegó el rey, Elvis en la familia de pop rock", escribió Rody y sorprendió a todos.

En el video subido a sus historias de Instagram se pudo ver la gran cantidad de muñecos de otros personajes conocidos en el que también se pudo ver a un "Rody" de plástico.

Revelación de cumpleaños

Rodolfo Barili cumplió años y en su día, decidió decir todo lo que siente. En particular, en un posteo de Instagram en el que se lo ve con sus dos hijos y con su pareja Lara Piro, se refirió al 2020 y todo lo que ha significado.

"Hola 4.8. Bienvenido. Confieso que casi que no te sumo. El 2020 ha sido un año complejo para todos. Así que hasta dudé en no reconocerte cómo técnicamente vivido. Después repasé los últimos 12 meses y di gracias a la vida hacerlos vivido. La felicidad de hoy, aún extrañando tanto a los afectos que no puedo ver aún, es intensamente superior a la de un año atrás", señaló el conductor de Telefe Noticias.

Y agregó: "Así que bienvenido sea el paso del tiempo. Bienvenido sea poner en práctica aquello de amar y confiar. Bienvenido 4.8. En casa somos una banda ya para recibirte. #Los5".