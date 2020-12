"Año de mierd*": Tamara Pettinato, sin filtro tras su salida de "Cortá por Lozano"

viernes, 4 de diciembre de 2020 00:00

Tamara Pettinato se tomó vacaciones en "Cortá por Lozano" y lamentablemente, fueron las últimas. Ella confirmó en sus redes esta semana que quedó desafectada del panel, para sorpresa de muchos.

Disfrutando EE.UU., precisamente en Nueva York donde vive su papá Roberto Pettinato, comparte por Stories de Instagram algunas postales increíbles del casi invierno e hizo un posteo sincericida. Mostrando ornamentación gigante relacionada a la Navidad dijo: "esta decoración debería mantenerse un par de meses por el año de mierda que tuvimos".

Su gran amiga y panelista del programa de Vero Lozano comentó: "Qué bien te queda NYC amiga Muy fuego. Te quiero y te extraño Volveeee ya". El día que Tamara confirmó que no tenía trabajo en TV, también le dejó un mensaje: "Mi corazón es para vos amiga! Apenas estés en Buenos Aires te veo".

Este lunes, tras rumores, finalmente confirmó que no volverá al programa de las tardes de Telefe.

"Los voy a extrañar compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi (Roberto Pettinato) desde que soy chica: “la tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada” Ya nos volveremos a ver", escribió en Instagram junto a una foto con todos los panelistas y la conductora.

Sus seguidores lamentaron la noticia y le preguntaron insistentemente si la echaron; otros hicieron alusión a los reemplazos "que se quedan con tu lugar".

"Cortá por Lozano" ya había sufrido una baja; tal vez no conflictiva. Es que Paulo "el conde que no es conde" Kablan pasó a "Flor de Equipo" y tuvo su adiós en el programa. En tanto, la semana pasada, Diego Ramos, gran amigo de Vero Lozano, se sumó al programa "en principio por unas semanas" ¿Se quedará?