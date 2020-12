"Gracias por hacerme conocer al amor": el punto débil de Moria Casán

jueves, 3 de diciembre de 2020 17:32

Moria Casán, la One, es una de las jurados de lengua más filosa en el Cantando 2020 y no duda en expresar lo que piensa. Pero tampoco en mostrar su lado más dulce. Es que está de cumple su nieto menor Dante y compartió un tierno saludo en Twitter.

Con la foto del pequeño, vestido como Hombre araña, la abuela de babero enorme escribió: "HAPPY BIRTHDAY DANTE!!! Gracias por hacerme conocer al amor. Empezando juntos tu cumpleaños!!! Te amo!!! Lo mejor para tu vida. Gracias universo por tanto!!!"

Tras ello, fueron inevitables las reacciones destacando el parecido de Dante a su mamá Sofía Gala Castiglione, sobre todo en los ojos y en los labios. ¡Un calco! ¿Qué le habrá regalado la abu?

El mal momento de Jey Mammón

"Esta noche no iba a cantar", confesó Jey Mammón después de interpretar junto a Carla del Huerto el tema de la película Armagedón. Su actuación fue buena y se llevó un puntaje medio sin embargo cuando se estaba despidiendo de la escena confesó que atraviesa un duro momento.

El actor y comediante no iba a contar lo que estaba atravesando pero Ángel de Brito hizo alusión que había atravesado un hisopado por coronavirus. Inmediatamente él contó que anímicamente no está bien y que iba a ser reemplazado por su coach para no perder la instancia de competición y poder seguir en carrera.

"Le quiero agradecer a Euge porque hoy me hisoparon, yo estoy con un montón de cosas en mi vida", comenzó expresando a lo que Laura Fernández contó que ellos lo sabían pero había preferido no decir nada por respecto a lo que él decidiera.

"Tengo a mi papá internado, le mando un beso grande a mi familia, los quiero mucho", dijo de manera escueta y sin dar muchos detalles de cómo está su padre. Luego le agradeció a su coach: "a Euge le quiero agradecer porque iba a cantar hoy ella, yo no iba a venir, pero te juro que vine como un recreito mental".

"Va a estar todo bien", lo alentaron en la pista y él confió en el destino: "sí va a salir, obvio".